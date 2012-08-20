Польский паспорт могут получить почти 30 тысяч украинцев

Такое право ему дает новый закон о гражданстве. Его приняли еще в 2009 году, но вступил в силу он только сейчас.

Чтобы заработать право на польские документы, нужно жить в стране не меньше трех лет. За это время выучить язык, получать постоянный доход и иметь жилье - это подтверждается справкой с места работы, документом на квартиру или договором о ее аренде, пишет Комсомольская правда в Украине.

- Заявку на получение польского гражданства могут подавать иностранцы, которые за годы пребывания в нашей стране интегрировались в общество, уважают польский порядок и не представляют угрозы для обороны или безопасности государства, - отметили в пресс-службе польского МИДа.

Раньше стать полноправными жителями страны могли стать только лица без гражданства, жены или мужья поляков. А теперь - более 100 тысяч легальных иностранцев, которые живут среди 38 миллионов поляков. По крайней мере такую статистику дает польская администрация по делам иностранцев. Из них в Польше больше всех украинцев - около 30 тысяч. Теоретически они могут стать поляками, но в нашем МИДе пока спокойны. Уверяют, что речь будет идти не о тысячах, а десятках или в крайнем случае сотнях людей.

- Польскую визу не так-то просто получить. А паспорт и подавно - сначала надо найти постоянную работу и заработать на жилье. Вряд ли стоит ждать потока заробитчан, которые поедут в Польшу за паспортом. Им проще получить шенгенскую визу через Румынию или Венгрию и поехать на работу в Евросоюз, - рассказал директор Департамента информационной политики МИДа Олег Волошин.