Украинские миротворцы в Конго прикрывали гватемальский спецназ

Как сообщили УНИАН в Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, на протяжении двух недель экипажи украинских вертолетов обеспечивали авиационное сопровождение и прикрытие вертолетов Ми-17 бангладешского миротворческого контингента, которые перевозили гватемальський спецназ.

Подводя предварительные итоги выполнения задач в провинции Итури, командир украинского миротворческого подразделения военный летчик-снайпер полковник Игорь Яременко подчеркнул, что экипажи успешно выполнили все поставленные перед ними задачи.

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По состоянию на 12 ноября экипажи 18-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины выполнили около 790 вылетов, проведя в африканском небе почти 1300 часов.