Источник: Газпром готов прекратить поставки в Польшу, чтобы не дать шанса Украине

В пятницу о таких итогах переговоров с российской монополией сообщили в польской PGNiG.

В пятницу генеральный директор польской нефтегазовой компании Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) Гражина Петровска-Олива заявила, что не видит возможности внесудебного урегулирования конфликта с "Газпромом" относительно пересмотра контракта и снижения цены газа, пишет КоммерсантЪ-Украина.

PGNiG подала иск к "Газпрому", требуя снижения цен на газ в конце 2011 года, после того, как "Газпром" отказался пересматривать для нее формулу цены на газ, хотя предоставил скидки Эстонии и Латвии, а также сменил способы расчета цены для компаний E.On Ruhrgas, GDF Suez и Eni. Иски к "Газпрому" подавали также греческая DEPA, итальянская Edison и немецкие RWE и E.On, которые в итоге добились снижения цены.

В пресс-службе "Газпрома" от комментариев отказались, но источник в компании пояснил, что снижать цены для PGNiG "Газпром" не будет, чтобы не создавать прецедента, "которым могла бы воспользоваться Украина". "Все компании, которым мы ранее предоставили скидки, так или иначе сотрудничают с нами. Польская PGNiG, как и "Нафтогаз", держится особняком, а потому давать им скидки совершенно нелогично",— заявил собеседник.

После введения в эксплуатацию газопровода Nord Stream "Газпром" стал меньше зависеть от транзита через Польшу и теперь "жестче отстаивает свои интересы": "Если суд отменит наше соглашение с Польшей, мы прекратим его выполнять и остановим поставки топлива в страну. Пусть после этого польская сторона убедит нас подписать более выгодное соглашение".

По словам члена комитета Верховной рады по ТЭК Александра Гудымы, если суд сочтет недействительным нынешнее соглашение «Нафтогаза» с "Газпромом", действующим могут быть признаны предыдущие контракты, по которым "Нафтогаз" получал топливо в 2006-2008 годах. "Формально прошлое соглашение никто не отменял, оно не действует, лишь пока есть новый договор, заключенный в 2009 году,— говорит господин Гудыма.— Отмена нового договора дает возможность получать газ по старому".