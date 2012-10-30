Туск: Качинский своими заявлениями о Смоленске уничтожает Польшу

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Варшаве Д.Туск сказал: "Недопустимо, чтобы лидер оппозиции на основании, деликатно говоря, очень неточных медийных сообщений говорил вещи, которые уничтожают Польшу".

Он отметил, что ему сложно представить, как можно сотрудничать с "такими людьми, как Качинский".

В свою очередь Я.Качинский назвал "крупным мошенничеством" комментарии военных прокуроров, которые опровергли сообщение газеты Rzeczpospolita об обнаружении на обломках правительственного самолета Ту-154, который разбился под Смоленском, следов взрывчатых материалов.

По словам Я.Качинского, он не изменил своей точки зрения о том, что его брат и делегация польских высокопоставленных должностных лиц, в состав которой входили преимущественно члены "Права и справедливости", был убит.

Он призвал правительство Польши уйти в отставку за сокрытие правды об этой трагедии.

Я.Качинский, отвечая на заявление премьера о невозможности сотрудничества с ним, сказал журналистам: "Не знаю, хочет ли господин Туск меня убить или ограничится изгнанием?".

Как сообщал УНИАН, газета Rzeczpopolita написала, что польские эксперты обнаружили на фрагментах президентского Ту-154, потерпевшего катастрофу под Смоленском в апреле 2010 года, следы взрывчатки.

Издание сообщило, что взрывчатые материалы могли попасть на самолет после его падения на землю или во время транспортировки обломков на аэродром, отмечая, что на месте катастрофы раньше находили взрывчатку со времен Второй мировой войны.

Польские военные прокуроры опровергли информацию газеты, заявив, что на сегодняшний день нет подтверждений обнаружения взрывчатых материалов. Следователи не имеют никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о покушении на польскую делегацию в Смоленске.

Польские и российские авиационные эксперты в своих окончательных рапортах назвали причиной падения Ту-154 ошибку пилотов, тогда как партия "Право и справедливость" заявляет о специально организованном покушении и "двух взрывах", которые уничтожили польский самолет.

Я.Качинский призвал провести чрезвычайное заседание Сейма Польши и вызвать на него генерального прокурора Анджея Серемета в связи с появлением новой информации о Смоленской трагедии.

Я.Качинский убежден в том, что его брат-близнец, Президент Польши Лех Качинский и делегация польских высокопоставленных должностных лиц были убиты 10 апреля 2010 года в российском Смоленске.

Я.Качинский обратил внимание на недавнюю смерть одного из ключевых свидетелей катастрофы, бортового механика правительственного самолета Як-40, который приземлился в российском Смоленске накануне падения самолета с польскими высокопоставленными должностными лицами. Я.Качинский напомнил, что механик говорил о предоставленном российскими диспетчерами польскому экипажу разрешении снизиться на высоту 50 м, что было недопустимым в условиях сильного тумана и запрещалось правилами самого аэродрома.

"Отсутствие этих слов (в записях "черного ящика") свидетельствует о фальсификации. Сегодня имеем информацию о следах взрывов. Нам предлагают верить, что это беспрецедентное стечение обстоятельств - слышать уже разного рода объяснения, что следы взрывчатки еще со времен Второй мировой войны", - сказал Я.Качинский.