Лукашенко переживает, что Путин ведет Россию к КПСС

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что его настораживает тенденция формирования в России культа личности Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал сегодня в Минске на пресс-конференции для российских СМИ.

«Я очень переживаю, чтобы Россия не скатилась в советские времена, когда все вскакивали, кричали: «Слава КПСС!» и «Ура!». А когда я посмотрел некоторые эпизоды недавнего съезда "Единой России", у меня возникли такие опасения", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Глава Белорусского государства отметил, что в Беларуси нигде, кроме кабинетов в государственных учреждениях, нет портретов Президента или какой-либо «здравицы» в его честь. «Мне потребовалось много времени, чтобы прекратить всякие попытки подобного возвеличивания главы государства. Я всегда говорил: вот когда я не буду Президентом, тогда вы сможете меня хвалить, сколько хотите. А воспевать действующего главу государства - это неискренне, это вранье», - считает он.

«Давать оценку тому, что В.ПУТИН возглавил «Единую Россию», я не буду, так как не знаю, для чего он это сделал. Я лично противник всяких тайных комбинаций и выступаю за открытую политику. Я никогда не буду путем каких-то замысловатых комбинаций проталкивать кого-то во власть. С народом я всегда действую предельно честно и откровенно, так как не хочу, чтобы, когда я перестану быть Президентом, меня народ закидал палками», - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси также сообщил, что является сторонником мажоритарной системы проведения парламентских выборов. «Я считаю, что в каждом округе должен быть конкретный депутат, ответственный перед своими избирателями. А списки такой возможности не дают. Избирательные списки создают определенную дезинформацию - ведь российские граждане, к примеру, будут голосовать не за «Единую Россию», а за ПУТИНА. И вообще, я глубоко убежден, что Президент должен быть по-настоящему беспартийным", - добавил он.