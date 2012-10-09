Полиция Греции готовится разгонять протесты, где Меркель сравнивают с Гитлером (фото)
09:44, 09 октября 2012Мир
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Греческая полиция заявила, что готова обуздать вероятные беспорядки во время запланированного на сегодня шестичасового визита в Афины канцлера Германии Ангелы Меркель.
Меркель приедет в Афины на 6 часов, фото ЕРА
Порядок будут обеспечивать более 6 тысяч правоохранителей.
В понедельник тысячи греческих профсоюзных активистов провели в Афинах акцию протеста против визита Меркель, во время которой сжигали флаги Европейского Союза, пишет Радио Свобода.
Многие греческие граждани обвиняют Меркель в давлении на свою обремененную долгами страну.
Германия требует от Греции жесткой экономии - для получения международной помощи, чтобы избежать дефолта. Германия вносит наибольший вклад в фонд спасения Греции.
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