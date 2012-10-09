Полиция Греции готовится разгонять протесты, где Меркель сравнивают с Гитлером (фото)

Порядок будут обеспечивать более 6 тысяч правоохранителей.

В понедельник тысячи греческих профсоюзных активистов провели в Афинах акцию протеста против визита Меркель, во время которой сжигали флаги Европейского Союза, пишет Радио Свобода.

Многие греческие граждани обвиняют Меркель в давлении на свою обремененную долгами страну.

Германия требует от Греции жесткой экономии - для получения международной помощи, чтобы избежать дефолта. Германия вносит наибольший вклад в фонд спасения Греции.