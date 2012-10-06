Митт Ромни сократил разрыв в борьбе за место президента США

Ранее замеры общественного мнения показывали значительно более серьезный разрыв между кандидатами.

Из результатов социологического исследования следует, что часть американцев изменили свое мнение после первых дебатов между ними.

В частности, 30% американцев признались исследователям, что стали лучше относиться к кандидату от Республиканской партии.

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Бараку Обаме по завершении диспута удалось укрепить свои позиции только в глазах 14%, зато 20% обнаружили у президента новые недостатки.

Специалисты не готовы ответить, идет ли речь о временном, "последебатном" изменении рейтингов кандидатов или же шансы обоих претендентов на Белый дом действительно уравнялись, замечает РосБизнесКонсалтинг.

16 и 22 октября ожидается продолжение публичного общения между оппонентами.