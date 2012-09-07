Обама считает, что Ромни делает ошибку, называя Россию «врагом номер один»

Действующий президент США, кандидат от демократов на предстоящих выборах, Барак Обама выразил удивление словами своего оппонента, республиканца Митта Ромни который, назвал главным врагом США не "Аль-Каиду", а Россию.

"Мой оппонент - человек новый в сфере внешней политики. Он хочет вернуть нас к эпохе резких действий и грубых ошибок, которая обошлась Америке так дорого", - заявил Обама, выступая на съезде Демократической партии в Северной Каролине.

По его словам, называть Россию противником №1 может лишь тот, кто до сих пор продолжает мыслить категориями "холодной войны".

Как сообщалось, на съезде демократов Обама дал официальное согласие баллотироваться на пост главы государства от партии на ноябрьских выборах. Участники форума утвердили также Джозефа Байдена в качестве официального кандидата демократов на пост вице-президента США.

Радио Маяк