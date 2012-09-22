Ливийцы выгнали исламистов из города, где убили посла США
02:13, 22 сентября 2012Мир
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В ливийском городе Бенгази в пятницу вечером сотни протестующих взяли штурмом базу радикальной исламистской группировки «Ансар-аш-Шариа».
О пострадавших не сообщается. По некоторым данным, находившиеся на базе боевики стреляли в воздух, а потом отступили.
Штурм последовал за митингом протеста против действий исламистов, которые в последнее время практически оккупировали город.
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В манифестации участвовали около 30 тысяч жителей Бенгази, передает Радио Свобода. Горожане заявляют, что базы радикалов должны перейти под контроль армейских частей.
11 сентября в Бенгази вооруженная группа ворвалась в консульство США, подожгла его и убила четырех американцев, в том числе посла США в Ливии Кристофера Стивенса.
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