Ливийцы выгнали исламистов из города, где убили посла США

О пострадавших не сообщается. По некоторым данным, находившиеся на базе боевики стреляли в воздух, а потом отступили.

Штурм последовал за митингом протеста против действий исламистов, которые в последнее время практически оккупировали город.

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В манифестации участвовали около 30 тысяч жителей Бенгази, передает Радио Свобода. Горожане заявляют, что базы радикалов должны перейти под контроль армейских частей.

11 сентября в Бенгази вооруженная группа ворвалась в консульство США, подожгла его и убила четырех американцев, в том числе посла США в Ливии Кристофера Стивенса.