По делу об убийстве американского посла в Ливии арестованы 4 человека

Министр внутренних дел Ливии Фавзи Абделю Аалю не подтвердил сообщения об аресте 50 подозреваемых в причастности к нападению на консульство США в Бенгази, во время которого 11 сентября были убиты посол США Кристофер Стивенс и еще трое американских граждан, передает Радио «Свобода»

Об этом ранее заявлял глава ливийского парламента Мохаммед аль-Магариф.

По данным министра, арестованы только четыре человека, а 50 - это число вызванных на допрос в качестве свидетелей.

Ливийские власти утверждают, что нападение могло быть заранее спланированным, а участие в нем принимали главным образом иностранцы при помощи немногочисленных местных сторонников "Аль-Каиды".

По данным американского Федерального бюро расследований, речь не шла о нападении, специально приуроченном к годовщине терактов 11 сентября. Экстремисты воспользовались поводом, который предоставили протесты против снятого в США антиисламского любительского фильма "Невинность мусульман", чтобы прорваться с оружием на территорию посольства.