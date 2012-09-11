Европарламент призвал продолжить расследования о тайных тюрьмах ЦРУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге сегодня.

За резолюцию, подготовленную Элен Флетр (группа «зеленых», Франция) проголосовали 568 депутатов, против – 34, воздержались 77.

В документе депутаты также призвали Финляндию, Данию, Португалию, Италию, Великобританию, Германию, Испанию, Ирландию, Грецию, Кипр, Румынию и Польшу раскрыть информацию о полетах самолетов, которые подозреваются в участии в тайных операциях ЦРУ, над территориями этих стран.