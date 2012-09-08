Украинский генконсул предложил россиянам дружить областями

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил генеральный консул Украины в Нижнем Новгороде Игорь Мельничук по результатам встречи с губернатором Кировской области Никитой Белых.

«Было договорено приложить усилия, чтобы Кировщина вошла хотя бы в первую пятерку основных торгово-экономических партнеров Украины в Приволжском федеральном округе (пока по экспорту и импорту товаров Украина занимает 11-12 позицию)», - сказал И.Мельничук.

По словам консула, во время переговоров обсуждался широкий круг вопросов, призванных развить сотрудничество области с регионами Украины.

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Руководитель украинского консульского учреждения предложил заключить соглашение о сотрудничестве между Вятским краем и одной из областей Украины, которая имеет похожую структуру экономики и ресурсный потенциал.

Также в центре внимания была культурно-гуманитарная тематика. По просьбе украинской стороны губернатор Кировской области пообещал оказать содействие в самоорганизации украинцев, проживающих в Кировской области, рассмотреть возможность приобщения региона к празднованию 200-летия Т.Г.Шевченко в 2014 году.

В рамках визита генконсул Украины посетил ОАО «Кировский машзавод 1 Мая», ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» и ООО «Тека Интерпрайз», где ознакомился с производством, встретился с руководителями предприятий и обсудил вопросы развития двусторонних отношений с украинскими партнерами.

С ректором ведущего высшего учебного заведения Кировской области - Вятского государственного университета Валентином Пугачом И.Мельничук обсудил возможности установления партнерских связей с украинскими вузами, налаживания обменов преподавателями, студентами, проведения совместных научных конференций и исследований.