Прогноз по кредитному рейтингу ЕС сменился на негативный

Сам рейтинг при этом остался неизменным - на наиболее высоком возможном уровне ААА. Негативный прогноз, по мнению аналитиков агентства, обусловлен тем, что ранее подобным образом были оценены перспективы крупнейших экономик Евросоюза - Германии, Великобритании, Франции и Нидерландов.

Агентство предупредило, что кредитный рейтинг ЕС может быть снижен, если какая-либо из стран ЕС окажется неплатежеспособной вследствие долгового кризиса. Наиболее актуальна угроза дефолта для Греции, которая сейчас обсуждает с ЕС и МВФ условия предоставления обещанной ей ранее финансовой помощи. Нестабильна также ситуация в финансовом секторе Испании.

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Снижение кредитного рейтинга ведущими агентствами, как правило, влечет за собой рост процентов по облигациям, что может способствовать углублению долгового кризиса, замечает Радио Свобода.