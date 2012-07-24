Из-за Греции Moody's понизило прогноз рейтинга Германии на негативный

Об этом говорится в сообщении, обнародованном агентством накануне.

Аналитики Moody's считают, что в еврозоне продолжает расти «неуверенность», пишет Радио Свобода. Она в частности связана с опасениями, что Греция выйдет из зоны евро.

Согласно заявлению, «повышение вероятности выхода Греции из еврозоны" может повлечь «потрясения в финансовом секторе, стабилизировать который лица, определяющие политический курс, смогут только очень большой ценой».

Вместе с тем позитивный прогноз сохраняется относительно кредитного рейтинга Финляндии.