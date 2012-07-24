Из-за Греции Moody's понизило прогноз рейтинга Германии на негативный
08:57, 24 июля 2012Мир
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Рейтинговое агентство Moody's сообщило о негативном прогнозе по кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга, которые связывают с возможным выходом Греции из зоны евро.
Германии выход Греции дорого обойдется
Об этом говорится в сообщении, обнародованном агентством накануне.
Аналитики Moody's считают, что в еврозоне продолжает расти «неуверенность», пишет Радио Свобода. Она в частности связана с опасениями, что Греция выйдет из зоны евро.
Согласно заявлению, «повышение вероятности выхода Греции из еврозоны" может повлечь «потрясения в финансовом секторе, стабилизировать который лица, определяющие политический курс, смогут только очень большой ценой».
Вместе с тем позитивный прогноз сохраняется относительно кредитного рейтинга Финляндии.
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