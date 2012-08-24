СМИ: Брейвику дали 21 год тюрьмы

Как сообщает Русская служба BBC, пять судей постановили, что обвиняемый вменяем.

При этом, А.Брейвик признает факт убийств, но отрицает, что совершил преступление. Он утверждает, что пытался предотвратить мусульманское вторжение в Европу.

Суд над А.Брейвиком длился 10 недель.

А.Брейвик будет содержаться в тюрьме Ила, где он провел уже больше года с момента задержания. Здесь будут созданы специальные условия для содержания опасного преступника. По истечении срока заключения суд может его продлить, если признает, что А.Брейвик представляет опасность для общества.

Как сообщал УНИАН, 22 июля 2011 года А.Брейвик устроил взрыв в центре Осло и открыл огонь по студентам на острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек.