Греция за долги может продать острова

Это может понадобиться, чтобы выручить средства для вывода страны из кризиса. Политик поставил единственное условие: продажа земли не должна создавать угрозу безопасности.

С 2010 года в мировых СМИ обсуждается возможность того, что часть необитаемых островов Греции будет выставлена на торги. Ранее в Афинах с возмущением отвергали подобную перспективу.

Теперь, по его словам, речь в равной степени может идти и о сдаче в аренду. И уж точно Афины не намерены расставаться с территорией дешево. В планах – превращение островов в объекты, приносящие доход, надеется премьер.

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По оценке, приведенной главой правительства, уровень жизни в Греции за годы кризиса упал на 35%, выпадение из зоны евро обрушит его еще на 70%. Испытания, с которыми столкнется в этом случае балканская страна, он сможет просто не выдержать. "Ни одна демократия не в состоянии пережить подобное", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.