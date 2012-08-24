Греция за долги может продать острова

07:06, 24 августа 2012
Мир
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Премьер-министр Греции Антонис Самарас заявил 23 августа в интервью французской газете Le Monde, что его правительство допускает возможность отчуждения части национальной территории.

Будучи лидером оппозиции, нынешний премьер выступал против политики бюджетной экономии

Это может понадобиться, чтобы выручить средства для вывода страны из кризиса. Политик поставил единственное условие: продажа земли не должна создавать угрозу безопасности.

С 2010 года в мировых СМИ обсуждается возможность того, что часть необитаемых островов Греции будет выставлена на торги. Ранее в Афинах с возмущением отвергали подобную перспективу.

Теперь, по его словам, речь в равной степени может идти и о сдаче в аренду. И уж точно Афины не намерены расставаться с территорией дешево. В планах – превращение островов в объекты, приносящие доход, надеется премьер.

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По оценке, приведенной главой правительства, уровень жизни в Греции за годы кризиса упал на 35%, выпадение из зоны евро обрушит его еще на 70%. Испытания, с которыми столкнется в этом случае балканская страна, он сможет просто не выдержать. "Ни одна демократия не в состоянии пережить подобное", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

 

 

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