Хизбалла собрала на учения в Ливане свыше 10 тысяч боевиков

По данным издания "Едиот Ахронот", в трехдневных маневрах принимали участие свыше 10 тысяч боевиков.

Шииты, в основном, отрабатывали методы партизанской борьбы, защиту стратегически важных населенных пунктов, а также проведение диверсионных рейдов на израильской территории - в частности, на севере Галилеи.

За их проведением наблюдали представители Корпуса стражей исламской революции из Ирана, а также лидер "Хизбаллы" - шейх Хасан Насралла, пишет Лента.ру. Он, выступая перед сторонниками, пообещал устроить Израилю "настоящий ад" в случае начала очередной войны.

Основные события учений прошли в долине Бекаа, большинство жителей которой являются шиитами. Через эту же долину проходят многочисленные линии снабжения "Хизбаллы" из Сирии.