В Ираке в результате теракта ранен посол Польши

В Багдаде в результате взрыва бомбы получил ранения посол Польши.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в иракской столице.

По данным полиции, взрыв произошел в тот момент, когда три автомобиля посольства Польши двигались в районе Арасат в центральном Багдаде. Три взрывных устройства были заложены на обочине дороги. В результате взрывов один мирный житель погиб и пятеро были ранены.

Полиция не обладает информацией относительно получившего ранения посла, но сообщила, что трое раненых - сотрудники посольства Польши.

Один из свидетелей происшествия сообщил, что видел, как подорвались две машины, на одной из которых был красно-белый флаг. Прибывшие на место взрыва вертолеты доставили раненых в местную больницу.

На сегодняшний день польский военный контингент в Ираке насчитывает порядка 1 тыс. человек.