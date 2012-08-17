У здания суда идут задержания сторонников Pussy Riot

Московская полиция продолжает задерживать самых активных сторонников панк-группы Pussy Riot у здания Хамовнического суда, который сегодня приговорил участниц группы Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганские действия в храме Христа Спасителя.

По теме: «Pussy Riot» приговорили к двум годам в колонии общего режима

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, у здания суда собралось около 1 тыс. человек.

Собравшиеся скандирует лозунги: «Свободу Pussy Riot!», «Это инквизиция!», «Россия без Путина!», «Позор!», «Мы не уйдем!».

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц панк-группы Pussy Riot пришли в храм Христа Спасителя в Москве, надели маски и у алтаря провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Видеоролик с выступлением был выложен в Интернет и вызвал общественный резонанс.

Трое участниц группы Н.Толоконникова, М.Алехина и Е.Самуцевич находились под арестом, несмотря на многочисленные призывы общественности освободить их.

Прокурор Александр Никифоров требовал приговорить участниц панк-группы Pussy Riot к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.