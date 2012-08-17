Интерпол подтвердил статус Ассанжа как особо разыскиваемого преступника

Об этом передает РИА «Новости», отмечая, что международный циркуляр о розыске с красным углом на сайте Интерпола означает, что страны-участницы организации могут предпринимать любые соответствующие меры в рамках своего законодательства для задержания или ареста указанного лица.

"Подтверждение статуса мистера Ассанжа, как разыскиваемого преступника, следует после того, как в четверг власти Эквадора решили предоставить ему политическое убежище", - говорится в заявлении на сайте международной полицейской организации.

Джулиан Ассанж, 41-летний гражданин Австралии, в середине июня явился в посольство Эквадора в Лондоне с просьбой о предоставлении убежища. Он подозревается в Швеции в изнасиловании и сексуальных домогательствах, якобы произошедших в августе 2010 года. В ноябре того же года шведские правоохранительные органы объявили его в международный розыск, чтобы иметь возможность допросить. Дж.Ассанжа задержали в Лондоне в декабре 2010 года. Формально Швеция не предъявила ему никаких обвинений, а европейский ордер на арест, который и послужил основанием к судебному разбирательству, стал следствием отказа явиться в полицию для дачи показаний и решения покинуть Швецию и уехать в Британию. ДжАссанж впоследствии проиграл дело о своей экстрадиции в Швецию, пройдя все британские судебные инстанции, вплоть до Верховного суда.

16 августа глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо заявил, что его страна предоставляет Дж.Ассанжу политическое убежище. Британские власти заявляют, что, несмотря на это решение, намерены арестовать Дж.Ассанжа и экстрадировать его в Швецию.

Громкий скандал вокруг портала WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров. До этого WikiLeaks опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.