Австралия отказалась выдать Венгрии известного нацистского преступника

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Зентай входит в список самых разыскиваемых нацистких преступников, составленный центром Визенталя. В 1950 году он иммигрировал в Австралию и вскоре получил гражданство. В 2004 году власти Венгрии выдали международный ордер на арест Зентая и добиваются его экстрадиции из Австралии. Ранее в 2010 году власти Австралии уже выносили решение в пользу Зентая и отказывали Венгрии в выдаче преступника.

Родственники Зентая, опасаются, что он может не пережить поездку в Венгрию. Сам он отрицает свою вину, но выражает готовность побеседовать с венгерскими следователями, если они прилетят в Австралию.

В июле в Будапеште арестовали другого известного нацистского преступника, входящего в список центра Визенталя, 97-летнего Чижика-Чатари, причастного к гибели по меньшей мере, 15,7 тысяч евреев в годы Второй Мировой войны.