Пан Ги Мун просит сохранить в Сирии «гибкое присутствие ООН»

"Гибкое присутствие ООН в Сирии предоставит Объединенным Нациям непредвзятые возможности оценки ситуации на местах, которые создадут основу для владения ситуацией более эффективно", - говорится в письме, сообщает РИА «Новости».

С мая этого года в Сирии находятся международные наблюдатели, мандат которых заканчивается 19 августа. Они призваны следить за ситуацией в конфликте сирийских властей и оппозиции, который начался в марте 2011 года и унес жизни 17 тысяч человек.

По словам Пан Ги Муна, в Сирии "гуманитарные агентства останутся действовать, даже если мандат миссии наблюдателей будет завершен".

"Предотвращение, сведение к минимуму и сдерживание наихудшего влияния конфликта являются приоритетами, пока мы также работаем над тем, чтобы помочь сторонам урегулировать кризис", - отметил Пан Ги Мун.

Вопрос о дальнейшей судьбе миссии ООН в Сирии будет решаться в СБ ООН 16 августа с учетом рекомендаций Пан Ги Муна.