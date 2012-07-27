НАТО благодарит ВМС Украины за участие в операциях

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, об этом он сказал в Севастополе во время переговоров с руководством ВМС Украины.

Р.Ширрефф подчеркнул, что встреча, проведенная в штабе командования ВМС Украины, является очередым шагом в развитии отношений между украинскими ВМС и НАТО, и выразил надежду, что она будет способствовать дальнейшему пониманию того сотрудничества, которое существует между НАТО и Украиной.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за участие ваших активов, в первую очередь кораблей, в операции «Активные усилия», а также в операции «Океанский щит», в которой в следующем году должен принять участие украинский фрегат «Гетьман Сагайдачний», - отметил заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе.

В.и.о. командующего ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин во время встречи с из Р.Ширреффом подчеркнул то внимание, которое высшее военное руководство НАТО уделяет сотрудничеству с украинскими ВМС.

«Сегодняшний визит является уже вторым визитом высокого уровня за последние два года, и это является позитивным сигналом для нас, поскольку подобные визиты свидетельствуют: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины имеют высокий уровень кооперации с флотами ведущих стран мира, - отметил он.

Вице-адмирал также выразил благодарность за работу экспертам штабов Командования НАТО по операциям во время проведения мероприятий Концепции оперативных возможностей, участие в которой способствует адаптации новых подходов в системе подготовки активов ВМС Украины к многонациональным морским операциям «Активные усилия», «Океанский щит» и другие.