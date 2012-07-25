Половина наблюдателей ООН уже покинула Сирию

Половина наблюдателей ООН в Сирии уже покинули страну.

Об этом сообщил сегодня на брифинге в Дамаске заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсус, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Франс Пресс.

Так, 150 наблюдателей выехали из страны во вторник и сегодня согласно принятому решению о сокращении числа наблюдателей в Сирии.

Миссия ООН по наблюдению в Сирии, в составе которой входили 300 гражданских и военных экспертов, была развернута в конце мая. В ее задачи входит наблюдение за выполнением плана мирного урегулирования, разработанного спецпредставителем ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннаном.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с марта 2011 года. С тех пор, по данным ООН, в стране погибли более 16 тыс человек.