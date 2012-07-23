В Ираке жертвами терактов стали свыше 100 человек, еще 200 - ранены

Как передает РИА «Новости», 27 терактов и нападений произошли в 18 иракских городах, в том числе в Багдаде и его пригородах.

В частности, боевики атаковали военную базу в городе Удейм на северо-востоке Ирака, убив 13 военнослужащих.

В столице страны боевики привели в действие взрывное устройство рядом с административным зданием, где жителям выдавались идентификационные карточки.

Еще несколько взрывов произошли в городе Таджи (в 20 километрах к северу от Багдада), где боевики подорвали несколько домов, а когда к месту одного из терактов начали стягиваться полицейские и медики, террорист-смертник привел в действие еще одно взрывное устройство.

В городе Киркук на севере страны взорвались как минимум четыре заминированных автомобиля.

Ряд терактов, целью которых были сотрудники служб безопасности и полицейские, также произошли в провинции Дьяла на востоке Ирака.