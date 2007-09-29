Земля начнет остывать уже через 7 лет?

Глобальное понижение температуры может начаться на Земле уже через семь лет, считает заведующий лабораторией космических исследований Главной астрономической обсерватории РАН Хабибулло Абдусаматов.

"Основываясь на проведенных в нашей лаборатории исследованиях, мы пришли к выводу, что температура на Земле с 2012-2015 годов очень медленно пойдет на спад", - сказал Абдусаматов в интервью РИА Новости.

По его словам, наша планета еще в 1998-2005 годах прошла пик глобального потепления, обусловленного главным образом длительным увеличением и необычайно высоким уровнем интенсивности светимости Солнца в течение практически всего 20 века.

Сейчас, по мнению ученого, интенсивность солнечной светимости медленно идет на спад и достигнет своего минимума, ориентировочно, в 2041 году. Именно это и станет причиной глубокого похолодания на нашей планете, которая уже сейчас начала отдавать тепло.