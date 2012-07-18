В России могут закрыть соцсеть «ВКонтакте»

Борцы с педофилией требуют закрыть крупнейшую российскую социальную сеть «ВКонтакте». Они утверждают, что соцсеть превратилась в рассадник детской порнографии. Это предложение нашло поддержку в Русской православной церкви.

Ограничить доступ россиян к популярной соцсети потребовало движение Охотники за головами, которое борется в РФ с педофилами. Лидер движения Сергей Жук попросил сделать это министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева если его ведомство найдет факты противозаконной деятельности. Об этом пишет газета Известия. Интернет-ресурс «ВКонтакте» Жук назвал «огромным складом порнографического видео, в том числе с участием несовершеннолетних». По его словам наличие детского порно на ресурсе не отрицает даже его создатель Павел Дуров. При этом активисты движения подсчитали, что в соцсети зарегистрировано более 7 миллионов российских подростков. Стоит отметить, что под тем же предлогом Госдума в прошлую пятницу во втором и третьем - окончательном чтении приняла закон о введении черного списка для сайтов, в том числе за пропаганду детского порно, подчеркивает Эхо Москвы.

Между тем инициативу движения, которое требует закрыть соцсеть ВКонтакте, одобрили представители РПЦ. По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, все основания прекратить распространение детской порнографии есть ещё до вступления в силу поправок в закон. За исключение детского порно из общего доступа и руководство Союза десантников России.

По данным на январь 2012 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» — более 35 миллионов человек.