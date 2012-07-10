УНП: ЮНЕСКО дала Украине последний шанс

В Комиссию должны войти представители Министерства культуры, Киевской городской государственной администрации, Верховной Рады, Министерства внутренних дел и Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по словам заместителя председателя партии Владимира Шовкошитного, «если этого не сделать, Украине грозит свертывание сотрудничества с ЮНЕСКО и исключение Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры из перечня объектов всемирного наследия».

По словам В.Шовкошитного, «ЮНЕСКО дала Украине последнее «китайское» предупреждение, чтобы исправить ошибки и остановить незаконную застройку центральной части Киева. Сложилась бессмысленная ситуация: еще в 2011 году, под активным давлением общественности, Киевсовет все-таки принял мораторий на застройку исторической части столицы, однако он нарушается практически со дня его принятия».

Как подчеркнул заместитель председателя УНП, «создание такой межведомственной комиссии, во-первых, даст сигнал ЮНЕСКО, что Украина готова выполнять международные рекомендации, а, во-вторых, даст возможность выявить истинные преступные заговоры на наивысшем уровне, когда выдавались разрешения на застройку буферных зон и Днепровских склонов».

В.Шовкошитный отметил: «Пришло время исправить ситуацию, когда сохранением исторического наследия столицы Украины занимается лишь ЮНЕСКО совместно с общественными и политическими активистами, а не Киевская городская государственная администрация и Министерство культуры, которые, наоборот, реализуют сценарий уничтожения исторической части Киева».

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Очередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО отказала Украине в предоставлении статуса памятника всемирного наследия ЮНЕСКО Андреевской и Кирилловской церквам в Киеве. Также под угрозой исключения из списка объектов всемирного наследия оказались София Киевская и Киево-Печерская Лавра: из-за застройки Днепровских склонов и охранной зоны этих заповедников.