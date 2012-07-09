У Панамского канала появится конкурент

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в субботу в присутствии тысяч людей на одном из рынков столицы страны Манагуа подписал закон о строительстве через территорию страны канала между Атлантическим и Тихим океанами, сообщает РИА Новости со ссылкой на никарагуанские СМИ.

Ранее этот грандиозный проект был одобрен парламентом. Предполагается, что общая стоимость строительства составит 30,35 миллиарда долларов. При этом Никарагуа провела переговоры о возможном участии в проекте таких стран, как Россия, Китай, Венесуэла, Япония, Южная Корея и Бразилия.

Новый водный путь через Центральную Америку из Атлантического в Тихий океан планируется как альтернатива уже существующему 92 года Панамскому каналу.