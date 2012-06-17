Социалисты получат большинство в парламенте Франции

Как показывают предварительные результаты выборов, социалисты и их союзники из других левых партий получают большинство в Национальной ассамблее, состоящей из 577 депутатов.

По оценкам социологов, Социалистическая партия и ее ближайшие союзники получают от 312 до 326 мест, ранее правивший "Союз за народное движение" и его союзники - 212-234.

Преимущество социалистов, как отмечают наблюдатели, даёт им возможность проводить намеченные реформы даже без поддержки потенциальных союзников: чтобы самим сформировать правительство, будет достаточно 289 мандатов.