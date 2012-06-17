Покончил с собой генерал польского спецназа

Полицейские установили, что мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на польские СМИ.

Тело бывшего спецназовца было найдено его супругой в гараже дома. Женщина обнаружила труп генерала около 18:30 по местному времени. Прибывшие на место происшествия следователи предположили, что С.Петелицкий мог покончить с собой.

С конца 1960-х гг. он работал в разведке, служил в США, Швеции, Китае и Вьетнаме. Затем занял пост заместителя начальника контрразведки, а после стал советником главы МИД по охране польских диппредставительств за рубежом. В 1990 г. генерал сформировал и возглавил антитерористическое спецподразделение GROM (Группа операционно-маневренного реагирования). Бойцы отряда принимали участие в операциях на Балканах, в Ираке и на Гаити.



