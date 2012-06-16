Министр: чем успешнее будет Украина, тем успешнее будет Грузия

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский во время встречи с министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе.

Как сообщили УНИАН в прес-службе первого вице-премьера, встреча состоялась сегодня в Киеве.

«Это направление имеет высокий потенциал как учитывая привлечение иностранных инвестиций, так и с точки зрения укрепления украинско-грузинских отношений», - подчеркнул В.Хорошковский.

Стороны обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе и перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов, а также сотрудничества между Украиной и Грузией в рамках программы «Восточное партнерство».

Г.Вашадзе высоко оценил состояние торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Грузией.

«Сотрудничество с Украиной имеет для Грузии чрезвычайно высокое значение. Чем более успешной будет Украина, тем более успешной будет Грузия», - заявил он.