В иракском парламенте создана женская фракция

В иракском парламенте начинает работать женская фракция, которая будет заниматься острыми социальными проблемами и улучшением положения женщины в Ираке, заявил спикер иракского парламента Махмуд аль-Машхадани.

"Создание подобной фракции свидетельствует о сближении точек зрения между различными политическими силами страны, укреплении роли женщины в процессе принятия политических решений и продвижении процесса национального примирения в Ираке ", - заявил аль-Машхадани на совместной с членами новой фракции пресс-конференции в Багдаде.

При этом, члены женской фракции останутся в составе тех фракций и политических сил, в составе которых они находились раньше. Точное число членов фракции пока неизвестно, но, принимая во внимание, что согласно иракскому избирательному закону, женщины должны составлять не менее четверти от числа депутатов парламента, новая фракция может стать серьезной политической силой.

"Я уверен, что создание подобной фракции принесет пользу всему иракскому народу. Среди целей женской фракции - улучшение положения вдов, сирот и вынужденных переселенцев", - сказал спикер иракского парламента.

Планируется, что у новой фракции не будет главы - решения будут приниматься большинством голосов.

Спикер иракского парламента отметил, что создание новой фракции проходит в рамках усилий политических сил Ирака достичь национального примирения в стране.

В последние месяцы работу государственных органов Ирака парализовал серьезный политический кризис. Иракское правительство национального единства практически оказалось на грани распада после выхода из его состава сторонников радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра и министров от суннитского иракского фронта согласия. Иракский парламент остается наиболее эффективным инструментом для преодоления противоречий, раздирающих иракское общества, и достижения согласия по вопросам, затрагивающих всех жителей страны вне зависимости от их вероисповедания или этничности.

РИА Новости