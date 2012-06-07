СМИ: Российский SuperJet-100 разбился в Индонезии из-за лихачества командира

Российский новейший самолет SuperJet-100 (SSJ-100) разбился в Индонезии из-за лихачества командира.

Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» от 7 июня со ссылкой на свои источники.

«Командира разбившегося в Индонезии российского самолета SuperJet-100 (SSJ-100) Александра Яблонцева могут обвинить в воздушном хулиганстве. Посмертно. В расшифровке записи переговоров экипажа якобы есть место, где слышно, что не только аппаратура предупреждает командира об опасном сближении с препятствием, но и один из членов экипажа кричит примерно так: командир, нам туда нельзя, там гора! Но командир, несмотря ни на что, все же совершает опасный маневр, который приводит к трагедии», - отмечается в статье.

Издание указывает, что представители индонезийской стороны, которая ведет следствие по этому делу, ранее сообщали, что переговоры экипажа после их расшифровки обнародованы не будут.

В статье подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы на SSJ-100 — самом амбициозном проекте российского авиапрома — не был поставлен крест, поэтому если будет доказана вина экипажа, то такой результат устроит российских производителей SSJ-100 куда больше, чем некая техническая причина катастрофы. А обнародование переговоров могло бы стать неоспоримым доказательством версии «человеческий фактор».

По информации источника «МК», из нее ясно, что не только аппаратура лайнера предупреждала командира об опасном сближении с горой, но один из членов экипажа (по словам источника, это был штурман) пытался предостеречь командира о маневре, недопустимом в условиях горной местности и плохой погоды. Причем тот маневр, приведший в конце концов к катастрофе, в этом полете, похоже, был не первым.

Российские эксперты на основании представленных им данных неоднократно моделировали последний полет SSJ-100 и пришли к выводу: до столкновения самолет в столь же опасном сближении уже дважды облетал похожие горы, но третью обойти не смог — врезался. Как выразился эксперт: «Я с самого начала понимал, что ошибку экипажа отмести будет сложно, но то, что здесь может иметь место элемент воздушного хулиганства, — такого предположить не мог!».

Как сообщал УНИАН, самолет Sukhoi SuperJet-100 разбился в Индонезии 9 мая 2012 г. На его борту находились граждане пяти стран – более 40 человек, в том числе восемь россиян. Лайнер врезался в гору Салак на высоте 5200 футов (1,6 км).