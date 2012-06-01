В США - День пончика

Считается, что их в Новый Свет привезли датские переселенцы, сообщает РИА "Новости". За 200 лет американцы изменили написание слова с заковыристого европейского dough-nut до простого donut.



Самые известные авторы "донатов" - Маргарет Шелдон и Хелен Парвианс из "Армии спасения", приехавшие в 1917 году во Францию, чтобы поддержать американских солдат на фронте Первой мировой войны. На своих пунктах они раздавали солдатам горячую выпечку, кофе и почтовые марки для писем домой.



"День пончика" стал ежегодным праздником после Великой депрессии, когда чикагский филиал "Армии спасения" устроил в 1938 году акцию в честь ветеранов Первой мировой. С тех пор "День пончика" обрел общенациональный масштаб, сохранив главную идею - сбор в пользу голодающих. В кофейнях в первую пятницу июня выставлены благотворительные марки стоимостью в один доллар, а во многих сетевых пекарнях угощают пончиком бесплатно.