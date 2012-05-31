В Сиэтле мужчина устроил стрельбу в кафе: есть жертвы

В Сиэтле мужчина открыл огонь по посетителям кафе. Есть погибшие и пострадавшие.

По некоторым данным, стрелявший покончил с собой, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Жертвами стрелка стали три человека. Двое мужчин от полученных ран скончались сразу, еще одна женщина умерла в больнице. Госпитализированы, по данным СМИ, еще двое, оба в тяжёлом состоянии.

Нападение на посетителей кафе, которое расположено в кампусе Вашингтонского университета, произошло около 11.00 по местному времени.

Как пишет пресса, в заведение зашёл мужчина около 30 лет и сразу же открыл стрельбу. Через несколько минут преступник скрылся. По некоторым данным, вскоре после этого он совершил еще одно убийство – от его рук недалеко от центра города погибла женщина. Стрелок уехал на ее автомобиле. Внедорожник вскоре нашли, однако нападавшему вновь удалось убежать от полиции.

В итоге один из патрулей обнаружил человека, чьи приметы совпадали с ориентировкой. Когда полицейские попытались приблизиться к нему, он достал пистолет и выстрелил себе в голову.

Официального подтверждения смерти нападавшего пока нет. По одной из версий, он выжил и находится в больнице.