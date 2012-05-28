Бастующие греческие СМИ оставили страну без новостей

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координационный комитет журналистских профсоюзов, с 6.00 на сутки прекратилось новостное вещание на телеканалах и радио, не обновляются информационные сайты. Приостановило работу государственное Афинское агентство новостей, а во вторник не выйдут газеты.

Журналисты требуют от руководства СМИ подписания коллективных трудовых соглашений, которые значительно более выгодны для работников, чем индивидуальные контракты.

Экономический спад затронул сферу средств массовой информации в Греции. Среди жертв кризиса оказались известные телеканалы, радиостанции и газеты. Те СМИ, которым удалось остаться на рынке, столкнулись с серьезным снижением доходов.