Бастующие греческие СМИ оставили страну без новостей
08:39, 28 мая 2012Мир
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Греческие СМИ начали сегодня утром 24-часовую забастовку.
В Греции - очередная забастовка
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координационный комитет журналистских профсоюзов, с 6.00 на сутки прекратилось новостное вещание на телеканалах и радио, не обновляются информационные сайты. Приостановило работу государственное Афинское агентство новостей, а во вторник не выйдут газеты.
Журналисты требуют от руководства СМИ подписания коллективных трудовых соглашений, которые значительно более выгодны для работников, чем индивидуальные контракты.
Экономический спад затронул сферу средств массовой информации в Греции. Среди жертв кризиса оказались известные телеканалы, радиостанции и газеты. Те СМИ, которым удалось остаться на рынке, столкнулись с серьезным снижением доходов.
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