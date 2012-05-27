Попов благодарит за музей строителей и двух меценатов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, церемонию открытия новостройки возглавил председатель КГГА Александр Попов.

Он поздравил с завершением работ строителей и работников музея: «Сегодня официально завершено строительство помещения для Музея истории Киева. Это исторический факт, который мы очень ждали. Символично, что помещение город получил именно ко дню Киева. Здесь, в самом центре столицы, на площади свыше 3 тысячи квадратных метров, будут размещаться экспозиции Музея истории Киева».

По словам А.Попова, здесь необходимо еще хорошо поработать, чтобы музей можно было открыть для киевлян: сформировать экспозицию, оформить залы.

Однако он выразил надежду, что вся эта работа будет выполнена ко дню Независимости Украины и музей заработает на полную мощность.

А.Попов поблагодарил и строителей, которые работали на объекте круглосуточно, чтобы сдать в эксплуатацию помещение Музея именно ко дню города, и меценатам – Вагифу Алиеву и Вадиму Столару за «такой щедрый подарок городу и хороший пример для тех, кто имеет возможность сделать свой вклад в развитие города».

«Это особый подарок ко дню столицы – Музей истории города Киева. Уникальность этого проекта в том, что за годы независимости это первый случай такой масштабной меценатской акции, который можно назвать наилучшим примером сотрудничества власти и бизнеса», – прибавил А.Попов.

Уже сегодня в музей перевезли часть экспонатов. Так, на первом этаже представлен барельеф Архангела Михаила (XVIII в.) – одного из покровителей города Киева. Этот барельеф будет встречать посетителей музея, которые придут сюда после официального открытия экспозиции.

На открытии помещения музея присутствовали достаточно много должностных лиц столичной горадминистрации, народные депутаты, общественные деятели, представители искусства.