Российское правительство может быстро смениться

Доклад подготовлен для Комитета гражданских инициатив, созданного в апреле экс-министром финансов Алексеем Кудриным как "мозговой центр" оппонентов власти.

Как считают эксперты, в случае отсутствия видимого прогресса на "направлениях, наиболее востребованных населением", ресурс поддержки правительства Медведева, и без того ослабленный, может быть быстро исчерпан.

Это "делает вероятной досрочную смену кабинета", цитирует экспертный доклад РИА Новости.

Эксперты констатируют широкое распространение негативного отношения к "Единой России", чей "официозный стиль общения с населением" вызывает у людей "прямые аналогии с риторикой съездов КПСС".

По мнению авторов доклада, в России может быть сформирована "новая внеидеологическая массовая партия большинства".

Авторы доклада также отмечают, что для консолидации общества внутри страны власть, возможно, прибегнет к ужесточению внешней политики.