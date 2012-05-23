Российский Ан-30 загорелся в Чехии из-за проблем с шасси

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В 13.50 (мск) при посадке на аэродром Часлав (Чешская Республика) потерпел аварию самолет российских Вооруженных Сил Ан-30Б, выполнявший плановый наблюдательный полет в рамках реализации договора «Открытое небо». По докладу с места происшествия старшего группы российских наблюдателей у самолета при совершении посадки подломилась передняя стойка шасси. Самолет загорелся», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, экипаж и находящиеся на борту наблюдатели были оперативно эвакуированы. На борту находилось 23 человека.

В результате происшествия пострадало 6 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. На земле жертв и разрушений нет.

Сообщается, что для расследования причин аварии создана специальная комиссия Минобороны России.

Как сообщал УНИАН, по информации чешского информагентство ЧТК, в результате аварии ранения получили 19 человек, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.