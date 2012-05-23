Российский Ан-30 загорелся в Чехии из-за проблем с шасси
Российский Ан-30 в Чехии потерпел аварию из-за подлома шасси при посадкe.
| Расследовать инцидент будет специальная комиссия Минобороны России
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«В 13.50 (мск) при посадке на аэродром Часлав (Чешская Республика) потерпел аварию самолет российских Вооруженных Сил Ан-30Б, выполнявший плановый наблюдательный полет в рамках реализации договора «Открытое небо». По докладу с места происшествия старшего группы российских наблюдателей у самолета при совершении посадки подломилась передняя стойка шасси. Самолет загорелся», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, экипаж и находящиеся на борту наблюдатели были оперативно эвакуированы. На борту находилось 23 человека.
В результате происшествия пострадало 6 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения. На земле жертв и разрушений нет.
Сообщается, что для расследования причин аварии создана специальная комиссия Минобороны России.
Как сообщал УНИАН, по информации чешского информагентство ЧТК, в результате аварии ранения получили 19 человек, большинство из них находятся в тяжелом состоянии.