В Варшаве столкнулись два пассажирских поезда

В Варшаве сегодня утром произошло столкновение двух пригородных поездов, пострадали два человека.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских СМИ, причиной аварии стало то, что один из машинистов проигнорировал красный сигнал семафора и выехал на пути, по которым навстречу ехал другой поезд.

Представители компаний SKM и Koleje Mazowieckie (KM), поезда которых столкнулись, в комментарии корреспонденту УНИАН отметили, что сейчас преждевременно говорить о причине аварии, добавив, что столкновение произошло на небольшой скорости, вследствие чего как поезда, так и пассажиры не претерпели значительных повреждений.

Пресс-секретарь компании SKM Магдалена Лeрчак сказала агентству, что машинист поезда заметил, что навстречу едет другой и успел его остановить, чего не сделал или не успел сделать машинист KM.

"Машинист заметил поезд, который ехал навстречу. Согласно процедуре, он проинформировал пассажиров о том, чтобы они легли на пол и оставил кабину машиниста, и в наш поезд, который стоял, ударился на небольшой скорости поезд Koleje Mazowieckiе", - описала она инцидент.

Пресс-секретарь KM Доната Новаковская сказала УНИАН, что поезд компании ехал до столкновения со скоростью около 20 километров в час, заметив, что авария произошла между двумя станциями в Варшаве.

Она также сказал, что в аварии пострадали пассажиры, а не машинисты.

"Одному человеку оказали помощь на месте, а второго забрали в больницу", - сказала она.

Представители компаний сообщили УНИАН, что в обоих поездах ехали от 180 до 230 пассажиров.

По данным полиции, оба машиниста были трезвыми.

Как сообщал УНИАН, в начале марта в Польше вследствие лобового столкновения двух пассажирских поездов погибли 16 лиц и почти 60 получили ранения, ставшее самой большой железнодорожной катастрофой в стране за последние более чем 20 лет.

Поезда "Перемышль-Варшава" и "Варшава-Краков", которые столкнулись на скорости 60 и 70 километров в час, оказались на одном пути, по версии следователей, из-за ошибки диспетчера движения.