ЦИК Армении обнародовала официальные результаты парламентских выборов
08:39, 14 мая 2012Мир
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На выборах в Армении, согласно окончательным официальным результатам, в парламент прошли 5 партий и один партийный блок.
Как сообщает радио «Свобода», в воскресенье Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования.
На первом месте - Республиканская партия Президента Сержа Саргсяна - чуть более 44% голосов; на втором месте - партия "Процветаюшая Армения" (лидер - бизнесмен Гагик Царукян) - более 30%; оппозиционный блок "Армянский национальный конгресс" во главе с экс-президентом Левоном Тер-Петросяном набрал чуть больше 7%.
По закону, получившая большинство Республиканская партия будет формировать новое правительство.
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