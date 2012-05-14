ЦИК Армении обнародовала официальные результаты парламентских выборов

Как сообщает радио «Свобода», в воскресенье Центральная избирательная комиссия обнародовала итоги голосования.

На первом месте - Республиканская партия Президента Сержа Саргсяна - чуть более 44% голосов; на втором месте - партия "Процветаюшая Армения" (лидер - бизнесмен Гагик Царукян) - более 30%; оппозиционный блок "Армянский национальный конгресс" во главе с экс-президентом Левоном Тер-Петросяном набрал чуть больше 7%.

По закону, получившая большинство Республиканская партия будет формировать новое правительство.