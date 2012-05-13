Москвичи вышли на «Контрольную прогулку»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, организаторами акции выступила группа российских писателей, литераторов и музыкантов после того, как людей с белой символикой задерживали в день инаугурации Владимира Путина и в последующие дни.

«Поскольку в городе Москва, оказывается, запрещено гулять по бульварам и скверам, группа отчаянных граждан, в основном литераторов, решила совершить марш-бросок от памятника Пушкину на Пушкинской площади до памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре... Делая вид, что мирно беседуем о литературе (а на самом деле трясясь от страха), мы прогуляемся от одного Александра Сергеевича до другого», - написал известный писатель Борис Акунин на своей странице в «Живом Журнале».

По его словам, цель эксперимента – «установить: можно ли все-таки москвичам свободно гулять по собственному городу или нужно получать какой-то специальный пропуск».

Писатель опубликовал список тех, кто выйдет на прогулку вместе с ним: Дмитрий Быков, Сергей Гандлевский, Дмитрий Глуховский, Леонид Зорин, Алексей Кортнев, Юлия Латынина, Андрей Макаревич, Сергей Пархоменко, Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Ирина Ясина.

О готовности принять участие в прогулке заявили более 1,5 тыс человек в социальной сети Facebook.

Полиция не препятствует проведению акции.

Как сообщалось, 6 мая в Москве оппозиция провела акцию протеста против вступления В.Путина на пост Президента РФ.

В результате столкновений с полицией тогда было задержано более 400 человек.