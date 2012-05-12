Через месяц главным занятием Саркози станут судебные разбирательства

Данные разбирательства касаются обвинений в коррупции и нарушений правил финансирования, допущенных в ходе избирательной кампании.

Неприкосновенность Н.Саркози прекращается в середине июня 2012 года, ровно через месяц после того, как избранный президент Франсуа Олланд принесет присягу. Церемония инаугурации 24-го президента Франции намечена на 15 мая 2012 года.

Действующий президент Франции отвергает все предъявляемые ему обвинения. Однако прошлогодний прецедент с участием экс-президента Жака Ширака говорит о том, что суд республики примет в производство дело даже против бывшего руководителя государства.

«В прошлом тот стиль поведения, которого придерживался Н.Саркози и на основании которого против него выдвинуты обвинения, был достаточно распространен, но суды закрывали на это глаза, - отметил эксперт парижского Центра политических исследований Филипп Брод. - Но времена меняются, и французские судьи набрались мужества».

Отметим, что наиболее опасным с точки зрения вероятности получения обвинительного вердикта является дело, связанное с Лилиан Бетанкур. По версии обвинения, наследница L'Oreal и самая богатая женщина Франции незаконно спонсировала избирательную кампанию Н.Саркози в 2007 году. В данном случае речь идет о 50 тысяч евро, которые, по свидетельствам бухгалтера Бетанкур, она передала Н.Саркози.

Другим важным эпизодом в обвинениях против Н.Саркози является "дело Карачи", когда знакомые французского Президента участвовали в коррупционных схемах и получали "откаты" при поставках оружия в Пакистан.

Помимо этого, в последнее время в адрес Н.Саркози часто звучали обвинения в получении денег от убитого экс-диктатора Ливии Муаммара Каддафи. Однако эта информация, несмотря на все заявления, пока не получила официального документального подтверждения.

Как сообщал УНИАН, во время второго тура выборов на пост президента Франции правый консерватор Н.Саркози проиграл своему оппоненту от социалистов около 3% голосов.