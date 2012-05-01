Всемирный торговый центр снова возвышается над Нью-Йорком

Высота строящегося небоскрёба уже составляет 387 м, сообщает радио «Свобода».

Строительство началось в апреле 2006 года – в непосредственной близости к месту, где 11 сентября 2001 года были разрушенны два небоскрёба прежнего комплекса Всемирного торгового центра.

Ньюйоркцы отмечают, что важная строительная отметка достигнута в канун первой годовщины убийства американским спецназом в Пакистане лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Именно с этим человеком связана организация и осуществление самых крупных в истории США террористических нападений в 2001 году, когда в Нью-Йорке, Вашингтоне и на трёх захваченных террористами самолётах погибли три тысячи человек.

После завершения строительства высота башни достигнет 541 м.