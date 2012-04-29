Четыре украинских сапера едут в Афганистан

Четыре сапера из 143-го Центра разминирования Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Каменец-Подольском Хмельницкой области, в составе литовского контингента Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан 1 мая отправятся в Афганистан.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника Центра разминирования ВСУ полковника Сергея Зубаревского.

«Два офицера, два контрактника украинской группы противодействия самодельным взрывным устройствам новой ротации и специально подготовленный минно-розыскной пес породы ротвейлер на прозвище Рема, прошли четырехнедельную специальную подготовку в месте постоянной дислокации. Недельный курс по противодействию самодельным взрывным устройствам группа проходила на базе Объединенного многонационального центра боевой подготовки 7-й армии Вооруженных сил США в Европе, в немецком городе Хохенфельц», – отметил заместитель начальника Центра – начальник отделения планирования и анализа подполковник Вячеслав Журба.

Офицер также подчеркнул, что в середине апреля военнослужащие возвратились из Литвы, где в течение шести недель проходили боевую слаженность в составе литовского контингента.

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Украинский миротворческий персонал в афганской провинции Гор входит в состав литовского контингента Международных сил содействия безопасности в этой стране. В его персонал входит группа уничтожения взрывных предметов, группа поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств, военные врачи и четыре украинских офицера, занимающие должности в различных секциях штаба миротворческого контингента Вооруженных сил Литвы в Афганистане.