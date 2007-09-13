Зубков готов побороться за кресло Путина

Кандидат в премьеры РФ Виктор Зубков не исключает возможности своего участия в предстоящих президентских выборах.

"Я не хотел бы отвечать на этот вопрос, я никогда не хотел бы давать согласия, если чего-то не сделал. Если здесь, на этом посту премьера я что-то и сделаю, то не исключен и такой вариант", - сказал Зубков на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он участвовать в президентских выборах.

Накануне Президент России Владимир Путин принял отставку премьера Михаила Фрадкова и внес в Госдуму кандидатуру главы Росфинмониторинга Виктора Зубкова на пост главы кабинета министров. В четверг Зубков встречается с думскими фракциями. На пятницу назначено голосование по новому премьеру. Кандидатуру Зубкова после его встречи с фракциями обещали поддержать "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. Против обещали голосовать члены фракции КПРФ.

РИА Новости