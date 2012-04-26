В Беларуси провели антиядерный митинг (фото)

Как сообщает РИА «Новости», оппозиционеры собрались на свою ежегодную акцию на площадке возле здания Академии наук. Оттуда они направились в парк Дружбы народов на митинг.

Участники акции выдвигают как экологические требования - отказ от строительства АЭС в Беларуси, так и политические - освобождение активистов оппозиции, находящихся в заключении.

Среди символики, которую держат участники "Чернобыльского шляха", преобладают флаги Европейского Союза, а также бело-красно-белые флаги.

Мероприятие санкционировано минскими городскими властями.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался минутой молчания под звон колокола.

Эколог Татьяна Новикова поблагодарила собравшихся за то, что они пришли на акцию. По ее словам, несмотря на противодействие властей и достаточно длинный путь от Академии наук до парка Дружбы народов, на митинг пришло достаточно много людей. Т.Новикова сообщила о конфискации милицией звукоусиливающей аппаратуры.

«Власти не хотят нам дать возможность сказать о чернобыльских проблемах, но скрыть факты сейчас намного сложнее, чем это было сразу после аварии. Последствия аварии очень тяжелы. До их преодоления еще далеко», - заявила эколог.

По словам Т.Новиковой, участники митинга собрались, чтобы сказать «нет» строительству в Беларуси Островецкой АЭС, которая тоже может унести «сотни тысяч жизней белорусов».

Выступивший на митинге лидер партии БНФ Алексей Янукевич заявил, что сегодня «день не только памяти жертв чернобыльской катастрофы, но и день, когда белорусы должны не допустить торговли национальными интересами».

«Чернобыль – это результат того, что Беларусь не имела национальной власти. Строительство АЭС – это не только опасность для здоровья и жизни белорусов, но и снова утрата национальных интересов, поскольку АЭС строится по российской технологии. Строительство АЭС в Беларуси не уменьшит, а увеличит энергетическую зависимость от России», - заявил А.Янукевич.