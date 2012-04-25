В Беларуси возросло давление на активистов Интернета

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба РЧСС.

В частности, в ходе личного досмотра при пересечении вечером 23 апреля польско-белорусской границы на переходе «Тересполь-Брест» у активиста гражданской кампании РЧСС Сергея Беспалова изъяли ноутбук.

«С.Беспалов возвращался на автобусе из Варшавы в Минск. После составления протоколов изъятия С. Беспалова отпустили, и он добрался до Минска», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом в сообщении отмечается, что в последнее время давление на активистов РЧСС и людей, хоть каким-то образом связанных с ней, значительно возросло.

Так, 18 апреля были задержаны Маргарита Лавышик, девушка одного из координаторов РЧСС Вячеслава Дианова, который находится в Польше, и ее подруга Кристина Кумейко. На следующий день суд Московского района Минска оштрафовал их на полтора миллиона рублей каждую за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП).

В ночь с 19 на 20 апреля М.Лавышик сняли с поезда на пограничном переходе «Брест-Тересполь», когда она ехала в Варшаву. В ходе личного досмотра у девушки конфисковали все носители информации, ноутбук, после чего отпустили.

Вечером 20 апреля в Минске была задержана активистка РЧСС Анастасия Шулейко. На следующий день стало известно, что она находится в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома.

Справка УНИАН. «Революция через социальную сеть» или акции «молчаливого» протеста – название серии гражданских акций протеста в Беларуси, вызванных недовольством части населения действиями руководства страны, приведшими к финансовому кризису, девальвации белорусского рубля и резкому скачку цен.

Акции протеста организовываются инициативными группами через социальные сети ВКонтакте и Facebook. Суть акций заключается в том, что их участники регулярно собирались в центре белорусских городов, не скандируя никаких лозунгов, призывов или требований, лишь аплодируя время от времени, выражая протест таким образом.

Первая акция прошла 8 июня 2011 года, в среду, около 19.00. Последующие акции проходили каждую среду. Исключением стала акция, проводимая на 3 июля, в День независимости Республики Беларусь. Лозунг акции: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

В конце июля 2011 года движение «Революция через социальные сети» решило принять организованную форму и структурироваться. Основой движения решено сделать автономные группы сопротивления, «мини-организации», состоящие из 3-20 человек, с организацией через сетевой центр и при помощи контактов между этими группами.

В настоящее время в проведении акций протеста организаторы решили сделать перерыв на неопределённое время.