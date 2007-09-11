Сегодня - годовщина терактов в США

В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года.

Как сообщает радио «Свобода», на месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших в тот день около трех тысяч человек.

Считается, что нападения на Нью-Йорк и Вашингтон были совершены террористами из "Аль-Каиды".